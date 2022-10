Il vercellese Emanuele Sabatino protagonista a Roma nel “Cage Warriors”

Il vercellese Emanuele Sabatino, 26 anni, atleta di Mma, le arti marziali miste, sarà protagonista questa sera, venerdì 7 ottobre, a Roma nel primo evento italiano di “Cage Warriors”, la più importante manifestazione europea di questo sport.

Sabatino è soprannominato Clark Kent per la somiglianza con l’alter ego di Superman e ha una doppia identità: simpatico e tranquillo nella vita di tutti i giorni, implacabile nell’ottagono. Sarà protagonista alla “Cage Warriors” che ha lanciato tanti futuri campioni dell’Ufc, il top mondiale delle Mma, tra cui Conor McGregor. L’evento in Italia sarà trasmesso in chiaro e in diretta dalle 18 sulla piattaforma mola.tv. Sabatino combatte per il Cardano Top Team di Novara e ha iniziato nella Mma otto anni fa nella palestra di Vercelli “The Crew” dove è ancora istruttore e personal trainer di cross fit e pesistica. Da dilettante ha vinto i campionati italiani e ha vestito la maglia azzurra agli Europei e ai Mondiali. Nel 2019 è diventato professionista e vanta tre successi, di cui uno prima del limite, e una sconfitta arrivata ai punti contro il più esperto Michelangelo Colangelo. Questa sera a Roma se la vedrà col polacco Karol Michalak nei pesi Welter al limite dei 77 chilogrammi: il polacco vanta tre successi e una sconfitta e ha già debuttato alla “Cage Wariors” lo scorso aprile finendo ko.

Sabatino afferma: "Non mi preoccupo di lui, sembra forte fisicamente ma sul piano tecnico, pur sapendo lavorare su tutte le distanze del combattimento, non sa concretizzare i suoi sforzi. Voglio vincere nel primo evento italiano di “Cage Warriors”, sarebbe la più grande soddisfazione della mia carriera".