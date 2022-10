Una vittoria e una sconfitta per la Multimed volley Vercelli

Una vittoria ed una sconfitta per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli, che nel terzo ed ultimo raggruppamento di Coppa Piemonte, sono stati superati dal team della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese (2 a 1) ed hanno avuto la meglio su Maxemy Spb Biella (3 a 0).

“Nella prima gara, contro Santhià – fa sapere l’head coach bicciolano Cristiano Giribuola – non ci siamo espressi al meglio ed i tanti ex che questa stagione vestono la nostra casacca, hanno patito oltre misura la sfida e giocato molto contratti. Questo, unito anche ad un’ottima prestazione dei nostri avversari, ha determinato il passo falso, seppur i due set persi, siano stati combattuti fino alla fine. Decisamente bene la seconda gara con Biella, dove siamo riusciti ad esprimerci al meglio e non lasciare per strada nemmeno un set. Abbiamo ancora molto da lavorare, ma ci sono le basi per fare bene”. Grazie ai quattro punti conquistati, i ragazzi di “patron” Daniele Innocenti, hanno chiuso la prima fase in testa al girone, in solitaria.