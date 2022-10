Primo successo stagionale per le ragazze dell’S2M Volley Vercelli allenate dal duo Luca Gherardi – Sergio Vigliani, che nella terza giornata di Coppa Piemonte, hanno avuto la meglio, in trasferta, sul team della Virtus Biella (3 a 2).

“Siamo partite molto contratte – fanno sapere i dirigenti bicciolani – sia nel primo che nel terzo parziale, dove le laniere sono riuscite ad avere vita facile, ma merito alle nostre ragazze per averci creduto sino alla fine ed aver disputa un tie-break esaltante che è valso la vittoria. Sicuramente dobbiamo ancora crescere e migliorare nella gestione della partita, ma questo successo è un’iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Ottima la prova di Ippolito, MVP con 11 centri, seguita a ruota da Lupo (11) e la coppia Bertinazzi – Ogliaro (7)”. Ora la Coppa Piemonte va in archivio sino a novembre, lasciando spazio al campionato che inizierà sabato prossimo.