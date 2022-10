La Pro attesa dal riscatto in Coppa Italia dopo la sconfitta

Amara sconfitta per la Pro Vercelli a Busto Arsizio contro la Pro Patria. Un 2-1 maturato nel finale, in quattro minuti, dopo che le bianche casacche stavano conducendo per 1-0 in casa dei bustocchi.

La Pro Vercelli era passata in vantaggio al 33’ col gol di Perrotta, pareggio della Pro Patria all’88’ con Saporetti e clamoroso 2-1 al 92’ con Nicco, quando i lombardi erano in dieci uomini dall’85’ per l’espulsione di Vaghi per fallo da ultimo uomo.

La Pro Patria di mister Vargas ha giocato con Del Favero, Vaghi, Ndrecka, Saporetti, Stanzani (dal 46’ Castelli), Brignoli (dall’87’ Bertoni), Nicco, Boffelli, Citterio (dal 56’ Perotti), Ferri (dal 73’ Gavioli), Piu (dal 46’ Chakir). A disposizione Mangano, Cassano, Molinari, Fietta, Piran, Caluschi, Badnjevic.

Mister Massimo Paci ha schierato la Pro Vercelli con Rizzo, Cristini, Perrotta, Mustacchio (dal 56’ Arrighini), Iotti, Calvano, Vergara (dal 64’ Gatto), Anastasio (dal 66’ Renault), Silvestro, Saco (dal 56’ Louati), Della Morte. A disposizione Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Corradini, Comi, Macchioni, Iezzi, Guindo.

I risultati della sesta giornata d’andata del girone A di Serie C: Albinoleffe-Lecco 1-1, Novara-Vicenza 3-0, Pro Patria-Pro Vercelli 2-1, Renate-Pordenone 0-0, Triestina-Virtus Verona 3-2, Arzignano Valchiampo-Trento 1-1, Juventus Next Gen-Pergolettese 1-1, Mantova-Pro Sesto 0-0, Sangiuliano City Nova-Piacenza 3-1, Padova-Feralpi Salò questa sera alle 20,30 in diretta RaiSport.

La classifica: Novara 14 punti; Padova, Sangiuliano City Nova e Feralpi Salò 12; Pordenone e Pro Patria 11; Arzignano Valchiampo 10; Renate 9; Lecco e Pergolettese 8; Vicenza e Triestina 7; Juventus Next Gen, Trento, Pro Sesto e Pro Vercelli 5; Albinoleffe e Mantova 4; Virtus Verona 3; Piacenza 2.

La Pro Vercelli dopodomani, mercoledì 5 ottobre, alle 18 sarà di scena allo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza per affrontare i padroni di casa nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I biglietti sono in prevendita nelle ricevitorie autorizzate. La curva sud per gli ospiti ha una capienza di 1.454 posti e il costo del biglietto è di 12 euro, esclusi i diritti di prevendita. Per chi non ha ancora compiuto 14 anni il biglietto è a 2 euro, esclusi diritti di prevendita. I biglietti per il settore ospiti saranno in prevendita fino a martedì 4 ottobre 2022 alle 19 sui seguenti canali di vendita: on line sul sito http://www.vivaticket.it/ e sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice; presso i punti vendita autorizzati. Il giorno della gara la biglietteria non sarà abilitata per l’emissione dei ticket della curva ospiti. Il match di Piacenza è in gara secca, in caso di parità al 90’ si procederà con i due tempi supplementari e infine gli eventuali calci di rigore.