Dilettanti: tutti i risultati delle vercellesi

Pioggia di gol in parecchie partite dei campionati dilettantistici piemontesi, tra gioie e dolori per le squadre vercellesi.

La quarta giornata di Eccellenza ha portato la sconfitta casalinga per l’Alicese Orizzonti battuta 3-2 dall’Aygreville: in gol Giovinazzo e Diadoro.

Quarta giornata pure in Promozione con la Lg Trino che non riesce a sfondare a Baveno contro il Feriolo, 0-0 il finale. Sonora sconfitta casalinga per il Bianzè che si è dovuto inchinare alla forza della capolista Bulè Bellinzago che si è imposto per 5-0.

Tanti gol anche nella quarta giornata di Prima Categoria dove il Cigliano vince la sfida col Gattinara, 2-0 siglato da Alfano e Germano, e la Pro Palazzolo sul proprio campo batte 3-2 la Pro Roasio: reti di Castagnone, Manco e Bersano per i palazzolesi, Rimi e Stefanuto per gli ospiti. Sconfitta di misura del Santhià a Montanaro, 1-0, sconfitta netta della Virtus Vercelli in casa dell’Ivrea Banchette, 5-1, in gol Porcelli.

Nella seconda giornata di Seconda Categoria nessuna gioia per le vercellesi. Pareggia 2-2 in casa la Crescentinese contro il Pollone, con le reti entrambe su rigore di Franzè e Colla, mentre l’Academy Pro Vercelli pareggia 0-0 in casa contro il Torri Biellesi. Sconfitta a Gaglianico per 2-0 del Lozzolo, sconfitta a Romagnano per il River Sesia battuto 5-2, in gol Toninelli e Marchese, e sconfitta in casa del Bettole per 3-1 del Livorno Ferraris, a segno con Tonello.

Seconda giornata in Terza Categoria e conferma per il Lenta 2011 che si è imposto 3-1 sul campo della Tricerrese Andrea Bodo con reti di Albertano, Piacquadio e Panella, a segno Castelli per i padroni di casa. Pareggio a reti inviolate, 0-0, tra Palestro e Canadà, pari 2-2 del Cavaglià in casa col Villanova con doppietta di Revello. Sconfitta casalinga per la Moranese Trino superata 4-1 dal Lessona, in gol De Nardi su rigore.

Nella seconda giornata dell’Eccellenza femminile l’Academy Pro Vercelli si è imposta per 2-0 in casa del Cit Turin Lde, mentre il Vercelli Woman è stato battuto in casa del Novara Women per 15-0.