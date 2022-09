Gli incontri di Coppa Piemonte e Valle d'Aosta

Serata di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta quella di oggi, giovedì 29 settembre, in Prima Categoria.

Alle 20,30 si giocherà la terza giornata del primo turno: nel triangolare 5 il Cigliano ospita il Montanaro a cui è appaiato al primo posto a 3 punti e al Cigliano basterà pareggiare vista la differenza reti favorevole. Nello stesso triangolare è già eliminato il Santhià. Nel triangolare 4 il Gattinara sarà a Novara contro la Union e per qualificarsi gli basterà il pareggio.

Mercoledì sera invece si è giocata l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in Promozione e la Lg Trino si è imposta in casa della Pro Novara per 5-3 con doppietta di Bernabino e reti di Chiaria, Zannotti e Vergnasco. Match di ritorno al “Roberto Picco” giovedì 13 ottobre.