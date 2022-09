Sconfitta interna per la S2M Volley Vercelli

Sconfitta interna per la compagine femminile dell’S2M Volley Vercelli allenata dal duo Luca Gherardi – Sergio Vigliani che sabato, nell’incontro valevole per il secondo turno di Coppa Piemonte, è stata superata dal Volley Pirates Novi Gavi (3 a 0).

“Secondo set a parte - fanno sapere dalla società - sono stati fatti dei passi indietro rispetto alla prima uscita. Oltre all’aspetto tecnico e all’amalgama di gruppo, che sicuramente sono migliorabili, è mancata la grinta e la determinazione. Peccato perché era di certo un avversario alla nostra portata, visto che analizzando lo scout finale ha addirittura commesso più errori di noi".

Partono contratte le vercellesi che cedono la prima frazione (25 a 17). Sotto per uno a zero, le Borrini’s girls provano a reagire e restano in partita sino alla fine ma a spuntarla però sono ancora le alessandrine (25 a 23). Nel terzo, sono sempre le ospiti che tengono in mano il pallino del gioco e si aggiudica parziale (25 a 18) e match. Tra le fila vercellesi, ottima la prova di Ogliaro, MVP con 8 centri, seguita da Bertinazzi e Comello (7).