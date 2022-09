I risultati dei campionati dilettantistici

Il riscatto dell’Alicese Orizzonti, la conferma del Bianzè e la sconfitta della Lg Trino in Promozione. Il riscatto della Virtus Vercelli e un Gattinara tosto in Prima Categoria. Esordio col botto in Seconda Categoria per la Cresentinese, vittoria del Lenta 2011 in Terza Categoria. Sono iniziati tutti i campionati dilettantistici.

In Eccellenza nella terza giornata l’Alicese Orizzonti si è riscatta dalla sconfitta di una settimana fa e si è imposta a Caselle Torinese contro la Pro Eureka per 1-0 col gol messo a segno da Keita.

Terza giornata anche in Promozione con la vittoria del Bianzè in casa contro la Dufour Varallo: 2-1 siglato da Carena e Federico. Sconfitta per 3-0 invece della Lg Trino nella difficile trasferta di Bellinzago Novarese contro il forte Bulè. Intanto mercoledì 28 settembre alle 20,30 si gioca il secondo turno della Coppa Italia di Promozione con la Lg Trino che farà visita alla Pro Novara al “Vigino” di Borgo Vercelli.

In Prima Categoria si è giocata la terza giornata che registra il netto successo della Virtus Vercelli che si è riscattata e ha sconfitto il Cigliano per 4-0 con tripletta di Porcelli e rete di Panipucci. Vittoria di petto del Gattinara che reagisce a una tosta Quaronese e si impone in trasferta per 3-2 con doppietta di El Azhari e rete di Caviglia, che ha raggiunto i 200 gol in carriera. Sconfitta casalinga per la Pro Roasio superata 2-1 dal Montanaro: rete del solito Rimi. Sconfitta casalinga per il Santhià battuto 2-0 dal Ponderano. Pareggio per 3-3 in casa della Strambinese infine per la Pro Palazzolo a segno con doppietta di Veliu e rete di Manco.

Giovedì 29 settembre alle 20,30 terza giornata del primo turno della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria: nel triangolare 5 Cigliano ospiterà il Montanaro a cui è appaiato al primo posto a 3 punti e al Cigliano basterà pareggiare vista la differenza reti favorevole. Già eliminato il Santhià. Nel triangolare 4 il Gattinara sarà a Novara contro la Union e per qualificarsi gli basterà il pareggio.

Prima giornata di campionato ieri pomeriggio un Seconda Categoria: esordio eccezionale per la Crescentinese nell’anticipo di sabato sul campo del San Nazzaro Sesia col successo per 5-2 con doppietta di Gajon e reti di Florea, Franzè e Canuto. Sconfitta per l’Academy Pro Vercelli per 2-1 sul campo della Valle Elvo, a segno Ferla. Tre pareggi per le altre vercellesi: 3-3 casalingo del Livorno Ferraris contro il La Cervo, con doppietta di Anania e rete di Milazzo; 2-2 casalingo del Lozzolo contro il Carpignano con reti di Panella e Belviso; 1-1 casalingo del River Sesia contro il Gaglianico con gol di Toninelli.

Prima giornata anche in Terza Categoria con esordio vincente del Lenta 2011 che ha battuto la Moranese Trino per 2-1 con reti di Gervasio e Fanetti, in gol Vincenzi per gli ospiti. Pari a Villanova Monferrato per il Palestro, 2-2 con reti di Petrarulo e Seletto. Pari per 1-1 a Villata tra Canadà, a segno con Belotti, e Tricerrese Andrea Bodo, in gol con Andrea Petrillo su rigore. Sconfitto 3-0 in trasferta il Cavaglià sul campo della Cossatese.

Si è giocata anche la prima giornata dell’Eccellenza femminile con due sconfitte casalinghe: il Vercelli Woman ha ceduto 0-9 col Torino Women, mentre l’Academy Pro Vercelli è stata battuta per 2-0 dal Novara Women.