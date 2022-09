Doppio successo per il Multimed Volley Vercelli

Arona (No) - Altro doppio successo per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli, che nel secondo raggruppamento di Coppa Piemonte, hanno avuto la meglio rispettivamente sui locali del Laica Volley Arona (2 a 1) e sui torinesi del Borgofranco Volley (3 a 0).

“Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata - fanno sapere i dirigenti – ma i ragazzi sono stati bravi e determinati ad ottenere altre due vittorie pesanti, contro due compagini toste. Bene così".

Contro i novaresi del Laica Volley, dopo un sostanziale equilibrio, sono i ragazzi allenati da coach Cristiano Giribuola ad avere la meglio nel primo set (26 a 24). I novaresi però non ci stanno e pareggiano subito i conti (25 a 21). Nel terzo sono però ancora i vercellesi più cinici a chiudere (25 a 20). Nella seconda sfida, gara dominata dai vercellesi che hanno nettamente la meglio (25 a 13, 25 a 16 e 25 a 13). Grazie agli undici punti conquistati, i vercellesi di patron Daniele Innocenti, guidano il girone maschile in solitaria.