Sconfitta esterna per la formazione dell’S2M Volley Vercelli

Sconfitta esterna a Bellinzago (NO) per la formazione di serie D femminile dell’S2M Volley Vercelli allenata dal duo Luca Gherardi – Sergio Vigliani, che nella gara di esordio di Coppa Piemonte è stata superata per 3 a 1 dal team del Volley Bellinzago.

“Il match è stato molto combattuto - fanno sapere i dirigenti bicciolani – e la differenza l’ha fatta l’esperienza delle giocatrici avversarie. Ciò nonostante, le nostre ragazze non hanno sfigurato. Ottima la prova delle giovani Avilia e Vattimo già in condizione e le schiacciatrici Ippolito e Bittolo positive e con molti margini di miglioramento. Molto efficaci anche le nuove Ogliaro e De Ambrogio, che alla prima esperienza in serie D, hanno dimostrato di essere un valore aggiunto per la squadra. Da segnalare anche l’ottima prestazione del libero Saino, che è già una garanzia per il prossimo campionato”. MVP della gara Ogliero che ha realizzato 12 punti, seguita da Comello (11) e De Ambrogio (7).