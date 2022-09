Debutto col botto per la Multimed Volley Vercelli

Debutto col botto per la formazione maschile di Serie C del Multimed Volley Vercelli, che sul proprio terreno, nel primo raggruppamento di Coppa Piemonte, ha superato con analogo punteggio (3 a 0) rispettivamente il team della Pallavolo Torino e la compagine del Pvl Cerealterra.

“Ottimo inizio di stagione – fanno sapere alla corte di "patron" Daniele Innocenti - e nonostante abbiamo curato poco, fino a questo momento la fase gioco, i ragazzi hanno disputato due buone prove ottenendo due successi più che meritati”. Nella prima gara, contro la Pallavolo Torino, partono forte i padroni di casa che prima si aggiudicano la prima frazione (25 a 18), poi in breve bissano (25 a 21). Avanti per due a zero i ragazzi di coach Cristiano Giribuola archiviano la pratica conquistando la terza frazione (25 a 19). Nel secondo match, Ruggerone & C partono forte non permettendo agli avversari di entrare in partita (25 a 9). Anche le restanti frazioni sono dominate dai vercellesi che in breve si aggiudicano il match.