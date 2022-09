Calcio Dilettanti: i risultati delle squadre vercellesi

Belle vittorie per Lg Trino e Bianzè in Promozione, per Cigliano, Gattinara e Pro Palazzolo in Prima Categoria. Cinque vittorie e quattro sconfitte per le formazioni vercellesi impegnate nei campionati dilettantismi regionali con la seconda giornata.

In Eccellenza l’Alicese Orizzonti è stata sconfitta in casa per 2-0 dal Venaria Reale.

In Promozione Lg Trino debordante contro la Juventus Domo: vantaggio siglato da Osenga nel primo tempo, trinesi che dilagano nella ripresa con Passannate, Bernabino e Pane. E’ stato corsaro il Bianzè che si è imposto per 2-1 sul campo del Vigliano: in vantaggio con Marteddu, raggiunto sul pari nel primo tempo, nella ripresa è ancora Marteddu a decidere il match.

In Prima Categoria il Cigliano bissa la vittoria dell’esordio e in casa batte 2-1 il Valdilana Biogliese con reti di Alfano e Bruno, mentre la Pro Palazzolo si riscatta e vince a Pray contro la Quaronese per 2-0 con le reti di Pasini e Manco. Va al Gattinara la sfida provinciale con la Virtus Vercelli: 4-2 con doppietta di Nishchyk e reti di Poletti e Caviglia per il Gattinara, doppietta di Porcelli per la Virtus. Sconfitta per 4-1 per il Santhià sul campo de La Vischese, a segno Torta. Infine la Pro Roasio è stata battuta 2-0 a Ponderano.