La Pallavolo Santhià Stamperia Alicese ricomincia l'attività

Inizia domenica la nuova avventura della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese, si inizia dove era terminata quella della scorsa stagione con il Trofeo della Coppa Piemonte.

Vincitori nella della scorsa edizione i santhiatesi dovranno difendere il titolo conquistato a Volpiano nella finale vinta contro il Volley Vercelli. Domenica i ragazzi del neo coach Antonio Remollino scenderanno in campo sul parquet di Novi Ligure contro la formazione locale del Novi Pallavolo alle ore 16.30 ed a seguire contro la squadra del Acqui Terme la Bollente. La squadra di casa del Novi Ligure è una neopromossa in serie D, mentre la squadra di Acqui Terme è approdata quest’anno in serie C vincendo il campionato di serie D. Ovviamente i pronostici sono tutti a favore della Stamperia Alicese detentrice della Coppa Piemonte, ma va sottolineato che la squadra del presidente Enrico Salto ha radicalmente cambiato il suo roster, sono ben 7 gli atleti in totale che hanno cambiato maglia oppure smesso di giocare, “Non è stato facile mettere in piedi una squadra competitiva – dichiara il presidente del Santhià – largo ai giovani, non abbiamo obiettivi se non quello di fare un campionato decoroso togliendoci qualche sassolino dalla scarpa”.