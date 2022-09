Gli obiettivi stagionali del Fonta in Serie C2

"Conquistare il più in fretta possibile i punti necessari per garantirci la salvezza e confermare questa categoria". Mister Davide Berardi illustra quali sono gli obiettivi stagionali del Fonta neopromosso in Serie C2. La squadra crescentinese, che si allena e gioca a Fontanetto Po, punta a stupire coi suoi giovani e un po’ di esperienza in più.

Questa la rosa a disposizione di Berardi. Portieri: Eusebio Mintari (classe 2002), Alberto Pavia (2002), Loris Piccolo (2004). Ultimo: Gabriele Marinaccio (2004), Luca Sirgiovanni (2003). Laterali: Andrea Calzavara (2001), Amir Tirraf (2001), Simone Pellegrini (2003), Dennis Berardi (2004). Pivot: Nicolò Rinaldi (2003), Antonio Maida (1978), Stefano Aldrovandi (1979). Universali: Valerio Covello (1993), Gabriel Jukic (1997), Kevin Arcuri (2001).

"Quest’anno - prosegue Berardi - abbiamo inserito in rosa elementi molto esperti come Maida e Aldrovandi ma che devono prendere confidenza con il calcio a cinque. Hanno ottimi piedi, sanno gestire i momenti particolari di una partita. E Maida vede molto bene la porta. Con loro abbiamo più esperienza, fattore che abbiamo patito di più la scorsa stagione. Un altro inserimento d’esperienza è quello di Covello, mentre Lukic ce lo avremo nella seconda parte di stagione". L’obiettivo è "fare più punti possibile in fretta per garantirci la salvezza. Cercheremo di mettere in campo qualità ed intensità. Affronteremo un girone difficile con formazioni di livello. Dovremo lottare ad ogni partita".

Il settore giovanile: "Siamo in difficoltà perché il gruppo dell’Under 15 dello scorso anno si è dovuto scindere per limiti di età di alcuni ragazzi - commenta Berardi - quindi avremo due squadre che cerchiamo di rimpolpare. L’Under 17 sarà guidata dal sottoscritto, l’Under 15 da Alessandro Alasio. Abbiamo poi la squadra dei Pulcini che giocherà sia a 5 che a 7 giocatori: il gruppo è seguito da Fabio Rinaldi e Marco Piacquadio. Infine c’è una fiorente scuola calcio e piccoli amici con circa trenta bambini all’attivo, con l’obiettivo di crescere".