Futsal: "Noi siamo nuovi ma puntiamo ai play off"

"Arrivare trai professionisti è il nostro obiettivo a breve-medio termine, quest’anno puntiamo ad arrivare nei play off". Ad affermarlo è Abdelhamid Hajoubi, capitano e condottiere del Futsal Club Santhià che è neopromosso nel campionato di Serie C2 di calcio a cinque.

I santhiatesi contano su questo organico. Portieri: Fued Hamama, Mirko Martorana e Davide Pasca. Ultimo: Francesco Madagisti e Omar Sagna. Laterali: Sebastian Moriano, Salaheddine Moujjane, Anas Agaddou, Said El Mehdi Ait Moulay, Zakaria Atich, Soufiane Bouhmid, Davide Brienza, Abdeljalil Hajjoubi, Selman Hajoubi. Pivot: Alessandro Fontana e Abdelbari Hajoubi. Universale: Abdelhamid Hajoubi.

"Quest’anno - prosegue - abbiamo inserito tre nuovi ragazzi in rosa, si tratta di Brienza, Fontana e Hajjoubi, ma stiamo ancora trattando per un ulteriore possibile nuovo innesto. Vogliamo arrivare tra i professionisti, lo abbiamo detto fin dallo scorso anno, ma ora pensiamo ad affrontare questa nuova categoria, la Serie C2 è più equilibrata e meglio organizzata della Serie D, con squadre ben attrezzate e che sanno giocare un buon calcio a cinque, sia a livello tecnico che tattico. Noi siamo nuovi nella categoria ma puntiamo ad arrivare nei play off. Speriamo di fare esperienza e crescere, se poi dovesse arrivare qualcosa di più come la promozione in Serie C1, ben venga".

Continua il capitano: "Questa squadra è una bella famiglia e nessuno di noi la abbandonerebbe per qualsiasi altra squadra, vogliamo vincere e salire insieme. Nessuno ci ha mai regalato niente, siamo un gruppo di amici di Santhià da tantissimi anni, abbiamo dimostrato di saper fare la nostra parte ed ottenere dei risultati. Con fatica e sacrificio si può ottenere tanto. In questa stagione inoltre recuperiamo Omar Sagna che in quella passata ha giocato pochissimo per dei problemi a un ginocchio. Arriviamo da una grande stagione e ci piacerebbe ripeterci. Lotteremo fino in fondo ad ogni partita contro tutti per provare ad ottenere il massimo possibile ad ogni match".