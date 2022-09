Academy Pro Vercelli e Vercelli Woman inserite nel girone A

Sono rimaste in due le formazioni vercellesi nel campionato di Eccellenza femminile.

Si tratta di Academy Pro Vercelli e di Vercelli Woman, mentre il Cavaglià ha deciso di optare per il campionato regionale Figc di calcio a cinque. Le due formazioni di Vercelli sono state inserite nel girone A con Alessandria, Bulè Bellinzago, Cit Turin Lde, Novara Women, Novese, Pianezza e Torino Women. Il campionato prenderà il via domenica 25 settembre alle 15 quando il Vercelli Woman al campo “Ugo Ferrante” ospiterà il Torino Women, mentre l’Academy Pro Vercelli sul sintetico dell’”Ardissone” alle 17 ospiterà il Novara Women. Il derby tutto vercellese si disputerà alla quinta giornata: l’andata il 23 ottobre al “Ferrante”, il ritorno della stracittadina è invece in programma il 5 marzo all’”Ardissone”. Il girone d’andata dell’Eccellenza terminerà il 20 novembre, quello di ritorno partirà il 5 febbraio e terminerà il 2 aprile.

Definito anche il programma della Coppa Italia femminile regionale: Academy Pro Vercelli e Vercelli Woman si affronteranno il 27 novembre all’”Ardissone” e il 4 dicembre al “Ferrante”. Nessuna vercellese invece al via del campionato Juniores Under 19, mentre nell’Under 17, dove saranno al via in tutto dieci squadre, è stata iscritta la formazione dell’Academy Pro Vercelli e nell’Under 15, con ventisei formazioni al via, si è iscritta la Vercelli Woman. In questi due campionati giovanili sono ancora da definire gironi e relativi calendari dell’attività agonistica 2022/2023.