Dilettanti: i risultati delle Coppe

La Lg Trino si è qualificata al secondo turno della Coppa Italia di Promozione battendo 2-0 il Bianzè nel match di ritorno disputato ieri sera al “Roberto Picco” di Trino.

I trinesi di mister Ugo Yon hanno giocato con Cerruti (dal 46’ Berruti), Zannotti, Verbano (dal 46’ Roberto), Baggio, Pane (dal 46’ Albino), Pasini, Chiaria (dal 46’ Passannante), Birolo, Osenga, Bernabino (dal 54’ Meo Defilippi), Brugnera. A disposizione Buscaglia, Ferrara, Maino, Pallavidino).

Mister Alberto Costanzo ha schierato così il suo Bianzè: Perucca, Tornari, Ghannay, Raffa, Corinaldesi (dal 69’ Marteddu), Federico, Perinetti, Provera (dal 35’ Azhar), Anselmino, Parrinello (dal 74’ Lanfredini), Carena (dal 67’ Squara). A disposizione Appendino, Baraye, Mahmood, Geminardi.

Fase interlocutoria ad inizio match e si deve arrivare al 19’ quando Brugnera manda di poco a lato. E’ il preludio al vantaggio trinese che arriva al 26’ quando Bernabino è illuminante, dentro l’area va sul fondo e rimette indietro per Brugnera che scarica in rete. Al 30’ Provera è autore di un brutto fallo a centrocampo su Brugnera, gli costa solo il giallo ma poco dopo deve uscire per infortunio. Al 36’ ci prova il Bianzè con Federico con un bel tiro deviato in angolo dalla cui azione la palla arriva di nuovo a Federico che chiama Cerruti a una bella parata, la respinta è corta e sottoporta c’è Parrinello che però la tocca piano e Cerruti para. Al 43’ ci prova Bernabino ma calcia a lato, e al 44’ calcia bene ma il pallone è deviato in angolo.

Nella ripresa i trinesi si presentano con quattro sostituzioni, il Bianzè non cambia. Al 51’ l’occasione è per Bernabino in area ma calcia di poco a lato. Al 55’ Bianzè vicino al pareggio col tiro da fuori area di Federico che scavalca Berruti, tocca la traversa e va fuori. Al 65’ altra azione pericolosa del Bianzè con palla sottoporta ma viene fermata per fuorigioco. Al 74’ risponde la Lg Trino con Brugnera, sulla respinta Osenga sottoporta calcia alto. Il Bianzè continua a spingere e nel momento di massima intensità viene colpito dai trinesi che all’87’ chiudono il match con Birolo che, ricevuta palla in area, spalle alla porta stoppa e in rovesciata manda in rete per un gol da cineteca.

Nella Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria nel triangolare 5 il Santhià è stato sconfitto in casa per 3-0 dal Cigliano che è andato a segno con Grosso, Genestrone e Alfano. I ciglianesi si giocheranno il passaggio del turno in casa giovedì 29 settembre alle 20,30 contro il Montanaro, anch’esso a 3 punti in classifica. Al Cigliano basterà pareggiare vista la differenza reti favorevole.

Nel triangolare 4 il Sizzano ha sconfitto 2-0 la Union Novara e si è portato a 3 punti come il Gattinara che alla prima giornata aveva battuto lo stesso Sizzano. Il Gattinara farà visita alla Union Novara il 29 settembre alle 20,30 per giocarsi la qualificazione e gli basterà il pareggio per passare il turno.