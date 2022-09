Academy Pro Vercelli: la squadra femminile si prepara al campionato

E’ guidata da mister Alessandro Lucca la formazione maggiore del settore femminile dell’Academy Pro Vercelli che militerà in Eccellenza. La squadra è ancora in fase di definizione finale dell’organico e a parlare delle ragazze dell’Eccellenza ci pensa Marco Contartese, responsabile tecnico del settore femminile della Pro Vercelli, di cui l’Academy fa parte.

"La rosa della squadra di Eccellenza in buona parte è pronta ma stiamo definendo gli ultimi dettagli per il completamento del gruppo che è allenato da Lucca. Si cercherà di disputare un buon campionato, ma il nostro obiettivo principale è lavorare sodo e bene per costruire il futuro della nostra squadra femminile. Partiamo da una buona base, abbiamo buoni propositi, ci piacerebbe arrivare ai play off. La squadra è giovane, ma è un mix tra ragazze giovani e giocatrici più esperte, dettaglio utile per far crescere e sviluppare il progetto e per amalgamare il senso di appartenenza alla Pro Vercelli. Stiamo proprio lavorando con le ragazze per far scoprire quanto è bello avere un legame di appartenenza alla nostra società".

Contartese aggiunge: "Tutto il settore femminile si allenerà e giocherà al campo “Ardissone”, base della Pro Vercelli. Abbiamo iscritto al campionato anche la formazione Under 17 per lavorare anche sulle più giovani facendole crescere e trovare pronte per il futuro. Stiamo valutando alcune situazioni per essere pronto al via dei campionati. Abbiamo un buon numero di calciatrici dalla prima squadra alle più piccole. Lavoriamo con la voglia di essere legati alla Pro Vercelli, personalmente sono nel settore femminile già da qualche anno e ci metto tanto impegno per farlo crescere. La società sta investendo molto su questo settore". L’Academy su Facebook sta pian piano presentando le proprie ragazze verso il via di questa stagione che partirà a fine mese con i match ufficiali. L’Academy Pro Vercelli vivrà in questa stagione anche il derby stracittadino di Eccellenza contro il Vercelli Woman.