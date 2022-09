Quattro squadre vercellesi in campo per i turni di coppa

Quattro vercellesi in campo questa sera, giovedì 15 settembre, alle 20,30, per il turno delle rispettive coppe.

In Promozione si gioca il match di ritorno del primo turno della Coppa Italia tra Lg Trino e Bianzè dopo lo 0-0 del match d’andata al “Pier Giuseppe Ariagno” di Bianzè. Appuntamento questa sera al “Roberto Picco” di Trino per decidere chi passerà al secondo turno.

In Prima Categoria nei triangolari della Coppa Piemonte Valle d’Aosta si era giocata la prima giornata: nel triangolare 4 il Gattinara ha vinto all’esordio per 2-1 in casa col Sizzano e quindi questa sera osserverà il turno di riposo mentre si affronteranno Sizzano e Union Novara, mentre il Gattinara tornerà in campo giovedì 29 settembre alle 20,30 a Novara contro la Union; nel triangolare 5 il Santhià è stato sconfitto per 2-1 all’esordio a Montanaro e quindi questa sera al “Fabio Pairotto” ospiterà il Cigliano che a sua volta giovedì 29 settembre riceverà il Montanaro.