Calcio dilettanti: tutti i risultati delle vercellesi

Partono forte Lg Trino in Promozione e Cigliano in Prima Categoria. Si è disputata ieri pomeriggio la prima giornata dei campionati regionali dei dilettanti.

In Eccellenza pareggio esterno per l’Alicese Orizzonti sul campo del Città di Cossato in un pirotecnico 3-3: a segno per la squadra di mister Marco Mellano Fiorenza e Pasinato oltre ad una autorete. In Promozione esordio col botto per la Lg Trino che passa al “Patti” di Novara contro la Sparta per 3-2 con il rigore di Brugnera e le reti di Pane e Chiaria. Pareggio casalingo per il Bianzè contro l’ambiziosa Pro Novara, 0-0 il finale.

In Prima Categoria parte forte il Cigliano che espugna 3-0 il campo del Sizzano con doppietta di Germano e rete di Bruno. Pareggio casalingo per la Pro Roasio contro La Vischese, 1-1, gol di Rimi su rigore. Sconfitta per 2-1 del Gattinara sul campo della Biogliese Val Mos, in rete El Azhari. Sconfitta casalinga di misura, 0-1, per la Pro Palazzolo contro il Montanaro. Perde in casa anche il Santhià, 2-3 contro la Valle Cervo Andorno: in gol Messano e Teagno. E sconfitta casalinga pure per la Virtus Vercelli battuta 4-1 dalla Quaronese, in rete Bracco.