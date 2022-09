Pfv Vercelli: attività a pieno regime per le squadre dei vari settori

E’ ripresa a pieno regime, in questi giorni, l’attività della PFV (Pallacanestro femminile Vercelli), sia per quanto riguarda la formazione di serie C (al lavoro ormai dal 31 agosto) sia per quanto riguarda i gruppi giovanili.

La squadra di serie C, guidata dai coach Lele Bendazzi e Andrea Congionti, confermati, potrà contare sull’organico dello scorso anno, fatta eccezione per Adriana Coralluzzo (trasferitasi alla Fulgor Omegna in qualità di allenatrice a tempo pieno) e Adele Rey (trasferita in altra sede per motivi di studio universitario). In compenso si è registrato il ritorno di Sabrina Scarrone, dopo due stagioni in cui la stessa ha dovuto sospendere l’attività agonistica per impegni di lavoro, mentre verranno aggregate alla prima squadra alcune atlete Under 19 di cui due già hanno fatto capolino in prima squadra la scorsa stagione (Carolina Momo e Arianna Francese del 2004) oltre a Camilla Liberali (2003) ed alla promettente Catherine Ifa Uwaidae (2004), con la giovanissima Martina Chillini (2005). "Non si sono potute realizzare altre acquisizioni per rinforzare la squadra, stanti le condizioni di studio e lavoro di alcune giocatrici interessate incompatibili con gli orari di allenamento, nonché le diverse opzioni per giocare in categorie superiori che talune di esse hanno avuto", spiega il presidente Claudio Roselli.

Per quanto riguarda invece il settore giovanile, "l’obiettivo della società, dichiarato sin dal 2017/18 di arrivare per gradi a schierare una formazione in tutti i campionati federali della FIP organizzati da Comitato Piemontese, ha subito un intoppo non indifferente dopo l’addio di Adriana Coralluzzo, sulla cui collaborazione la PFV aveva fatto grande affidamento per il futuro - prosegue Roselli - Al suo posto, in Under 19, tornerà coach Gianfranco Anastasio, sempre pronto a venire incontro alle esigenze della società nelle emergenze". Al medesimo verrà affidato anche il gruppo Under 15 (atlete del 2008 integrate di volta in volta da alcune del 2009) mentre il gruppo Under 14 (2009 con aggregate alcune del 2010) verrà affidato alla new entry Davide Simone, che si occuperà anche delle Under 13 (2010) se sarà possibile formare una squadra autonoma con elementi soltanto del 2010. "La PFV è tuttora in contatto con alcune società viciniori per effettuare l’inserimento di atlete di queste ultime nei propri ranghi delle formazioni giovanili, non avendo i numeri dette società per allestire squadre autonome", precisa il presidente.

Il gruppo Under 17, che giocherà e si allenerà ad Alice Castello come negli scorsi anni, sarà guidato dal nuovo coach Javier Adipe Alsina, proveniente dall’Uruguay ed approdato alla corte del Presidente Silvano Maglione, al Basket Cigliano, società in collaborazione con la quale viene allestita la squadra, con inserimenti di alcune giocatrici vercellesi. Salvo defezioni dell’ultima ora che rendessero improponibile la composizione di uno dei vari gruppi per scarsità di numeri (da verificare al ritorno in palestra di tutte le ragazze nel corrente mese di settembre però), la PFV iscriverà, quindi, una propria squadra ai campionati Under 19,17,15,14,13, distribuendo in modo diverso rispetto al recente passato le giocatrici disponibili fra i vari gruppi/squadra, che saranno tendenzialmente più ridotti numericamente, per consentire un maggior minutaggio in campo a tutte le ragazze, con interscambi fra una squadra e l’altra durante tutto l’anno, sia in fase di allenamento che nelle partite ufficiali. "Questi i propositi: ora tutto sta a vedere se non interverranno modifiche di percorso dovute a nuove disposizioni federali, defezioni impreviste, difficoltà di reperire impianti ed altre cose del genere, con le quali la società deve confrontarsi continuamente", conclude Claudio Roselli.