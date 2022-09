Vercelli: Michela Sassone ai Mondiali di Berlino

Una bellissima notizia per la ripresa dell’attività dell’associazione sportiva “Rosa Blu” di Vercelli. Tutti gli atleti, volontari e tecnici, insieme alla presidente Nicoletta Storchio, si sono ritrovati al Centro Bowling di Borgo Vercelli per inaugurare la stagione degli allenamenti.

La serata è stata l’occasione per una comunicazione molto importante per l’atleta Michela Sassone. L’assessore allo Sport del Comune di Vercelli Domenico Sabatino, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Caterina Politi e al direttore provinciale di Special Olympics Milly Cometti, ha letto la convocazione per Michela quale atleta della nazionale italiana ai Giochi Mondiali Estivi che si terranno a Berlino dal 17 al 25 giugno 2023.

La delegazione italiana sarà composta da 72 atleti, 25 atleti partner e 34 coach. Michela Sassone gareggerà nella specialità del bowling con grande soddisfazione del suo tecnico Antonio Rubino e di tutti i suoi compagni di squadra.

E’ stata una serata di festa per l’associazione Rosa Blu che da 25 anni segue nell’attività sportiva le persone con disabilità intellettiva, con l’obiettivo di diffondere una filosofia inclusiva ed accogliente nel rispetto di ogni diversità.

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione, della presidente Nicoletta Storchio e del direttore provinciale special Olympics.