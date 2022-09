Il Gsd Impianti Forte dei Marmi vince il 2° Trofeo Memorial Paolo Sala. Una bella serata di sport quella di sabato al Pala Pregnolato, 200 circa gli spettatori, in ricordo del nostro indimenticato amico e collega Paolo Sala, morto a causa di un malore il 13 giugno 2021 a soli 52 anni. Alle 19 il primo mach tra Forte dei Marmi e HRC Monza concluso 4 a 3; a seguire l’incontro tra

HRC Monza e Engas Hockey Vercelli concluso 4 a 2. I padroni di casa sono scesi in campo con: Verona, Brusa, Oruste, Tataranni, Zucchiatti, Neves, Loguarcio, Zucchetti, Canet e Raffa.

Per i vercellesi reti di: Zucchetti e Tataranni. Alle 21 l’ultimo incontro del triangolare ha contrapposto l’Engas Hockey Vercelli al Gsd Impianti Forte dei Marmi. Engas H.V. di nuovo in campo con la formazione che ha affrontato il Monza, questa volta per una gara che ha infiamma la serata. Le due compagini hanno infatti messo in scena una gara combattuto, dove era evidente la rivalità tra i due sodalizi, nonostante il contesto amichevole e dove non sono mancati anche colpi duri come quello incassato nei primi minuti da Zucchetti, e altre piccole schermaglie che sono costate anche un cartellino blu al capitano Tataranni.

L’incontro è poi stato vinto da Forte dei Marmi 6 a 2 che si è così aggiudicato il 2° Trofeo Memorial Paolo Sala.

Per i vercellesi reti di Canet e Neves. "Siamo molto soddisfatti di questa bella serata, in ricordo di un amico. – ha spiegato il vicepresidente dell’Engas H.V. Alvise Racioppi – Con Paolo ricordo che c’eravamo sentiti ancora la sera prima. Era un amico e uno dei primi soci sostenitori. Al di la del risultato siamo soddisfatti anche per il pubblico, duecento circa gli spettatori, anche da Forte dei Marmi e Monza, quindi un bene anche per la città".

Presente anche la presidente dell’Engas Hockey Vercelli Marta Anna Ferretti, imprenditrice di Correggio che ha raccontato "La passione per lo sport arriva da mio padre, anche lui imprenditore, amava gli sport anche i più strani come il deltaplano, e anche per questo voglio tramandare questa passione familiare. Anche i miei figli sono qui e giocano a hockey". Proprio la presidente Marta Anna Ferretti con il consigliere comunale Gianni Marino hanno premiato l’Engas Hockey Vercelli classificatosi al 3° posto. Il G.S. Canadà di cui era presidente dal 2016 Paolo Sala ha premiato HRC Monza classificatosi al 2° posto. Il fratello di Paolo, Gabriele Sala, ha premiato infine i vincitori.

Due sconfitte un debutto per l’Engas H.V. che ha deluso un po’ le aspettative ma che ha anche fatto vedere molte cose buone come ha commentato Davide Costanzo: "C’è da lavorare tanto, ci sono 6 elementi nuovi rispetto allo scorso anno, quindi è normale che ci va un po’ di amalgama per trovare la quadra in pista. Però ho visto molte cose buone e sono molto fiducioso. Prossima settimana in occasione del torneo in ricordo di Paolo Torazzo spero ci sia ancora più pubblico, più gente, la stessa che lo scorso anno non è venuta a tifare ma a giocare con noi".