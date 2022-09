Esordio vittorioso per la Pro Vercelli in Serie C. Al “Piola” ha infatti steso per 1-0 il Padova grazie a una rete di Comi siglata al 67’.

Mister Massimo Paci ha schierato la Pro Vercelli con il 3-4-3: Rizzo; Cristini, Masi, Iezzi (dal 57′ Silvestro); Iotti, Corradini, Saco, Renault; Mustacchio (dall’81’ Vergara), Comi (dal 73′ Arrighini), Della Morte (dal 73′ Guindo). A disposizione: Valentini, Rigon, Rosset, Louati, Macchioni, Grbic.

Il Padova ha risposto col 3-4-2-1: Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro (dal 39′ Calabrese); Vasic, Dezi (dal 77′ Franchini), Radrezza (dal 46′ Cretella), Zanchi; Piovanello, Russini (dal 68′ De Marchi); Ceravolo (dal 46′ Ghirardello). A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Bacci, Gagliano, Miccoli. Il match è stato diretto dal signor Marco Emmanuele di Pisa. Ammoniti: nel Padova Dezi e Piovanello, nella Pro Vercelli Iezzi, Masi, Iotti, Cristini e Silvestro. Tre i minuti di recupero nella prima frazione, cinque nella ripresa.

Prima del match col Padova è stata omaggiata Paola Piola, figlia dello indimenticabile simbolo della Pro Vercelli, Silvio Piola. La premiazione si lega al doppio anniversario che si celebra quest’anno: i 130 anni dalla fondazione della Pro Vercelli e i 100 anni dalla vittoria dell’ultimo scudetto. Paola Piola ha ricevuto in regalo una maglia celebrativa con il nome ed il numero di suo padre, Silvio Piola.