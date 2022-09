Dilettanti vercellesi: giornata dal gusto dolceamaro

Giornata dal gusto dolceamaro quella della Coppa tra i dilettanti piemontesi.

Alicese Orizzonti eliminata, Santhià sconfitto, Gattinara vittorioso, nulla di fatto tra Bianzè e Lg Trino.

In Eccellenza l’Alicese Orizzonti partiva dal vantaggio della vittoria ottenuta sul campo dell’Aygreville nell’andata del primo turno di Coppa Italia, ma l’1-0 non è stato sufficiente perché ad Alice Castello i padroni sono andati in vantaggio con Edalili ma si sono poi fatti rimontare e sono stati sconfitti per 2-1 dai valdostani che così hanno passato il turno.

In Promozione si giocava l’andata del primo turno della Coppa Italia tra Bianzè e Lg Trino, terminata 0-0 e tutto è così rimandato al match di ritorno.

In Prima Categoria prime partite della Coppa Piemonte Valle d’Aosta. Il Gattinara ha vinto 2-1 in casa col Sizzano coi gol di El Azhari e Caviglia, mentre il Santhià è stato sconfitto 2-1 a Montanaro dopo essere passato in vantaggio con Torta su rigore.