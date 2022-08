Pro Vercelli: prosegue la preparazione per il campionato

L’acquisto di Simone Calvano, il proseguimento dei lavori al manto del “Silvio Piola”, la vittoria per 2-0 sul Chieri nell’allenamento congiunto. Prosegue l’estate della Pro Vercelli verso l’inizio del campionato di Serie C 2022/2023.

Simone Calvano si lega alla Pro Vercelli con un contratto biennale: centrocampista classe 1993, prodotto del settore giovanile del Milan, Calvano esordisce con la maglia rossonera nel corso della stagione 2011/2012, subentrando nei minuti finali del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Nella sua carriera ha successivamente maturato grande esperienza in ogni categoria professionistica, avendo collezionato 15 presenze in Serie A con la maglia del Verona, 33 in Serie B fra Padova e Juve Stabia ed oltre 160 apparizioni, fra campionato e playoff, in Serie C. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Triestina, mettendo insieme 54 presenze e 2 reti.

I lavori al manto sintetico del “Piola”: la scorsa settimana era in corso la penultima fase delle operazioni, quella che prevede la posa del nuovo manto. Qusta settimana avrà inizio l’ultimo step che consiste nell’inserimento dell’intaso con basi di gomma e sabbia. I lavori sono in linea con le tempistiche previste, che dovrebbero portare a terminare i lavori ed avere la consegna ufficiale del nuovo campo ultimato indicativamente entro venerdì 19 agosto.

L’allenamento congiunto con il Chieri di sabato pomeriggio è terminato 2-0 per la Pro Vercelli a segno con Vergara al 77’ e Renault al 91’.

Mister Massimo Paci ha schierato Rizzo, Silvestro (dal 70’ Carosso), Crialese, Corradini (dal 61’ Louati), Iezzi, Masi (dal 61’ Cristini), Iotti (dal 54’ Renault), Saco (dal 74’ Calvano), Comi (dal 70’ Bunino), Della Morte (dal 54’ Vergara), Gatto (dal 61’ Mustacchio). A disposizione Valentini, Parodi, Grbic, Romeo, Rosset, Rigon, Nepi, Gheza, Ronci.

Il Chieri di mister Roberto Sorrentino ha giocato con Virano, Calò, Ciccone, Conrotto, Benedetto, Cassata, Alvitrez, Alfiero, Di Lernia, Papagno, Bortoletti. A disposizione Bianco, Balan, De Letteriis, Ciletta, Pecoraro, Di Sparti, Bellocchio, Ciampolillo, Gerbo.