Vittoria per 3-1 delle Bianche casacche nell'allenamento Verbania Calcio

Vittoria per 3-1 per la Pro Vercelli nell'allenamento congiunto col Verbania Calcio. La Pro di mister Massimo Paci ha giocato con Rigon, Silvestro, Rosset, Romeo, Grbic (dal 46' Carosso), Parodi, Clemente, Secondo, Bunino, Mustacchio (dal 58' Maggio), Nepi (dal 46' Gheza). A disposizione Valentini, Carabillò, Ronci.

Il Verbania di mister Porcu è sceso in campo con Chiodi, Apolloni, Sistino, Laborda, Vadalà, Lipari, Di Mise, Tonati, D'Imperio, Tettamanti, Cerutti. A disposizione Fadino, Quintero, Davì, Carnevale, Ferrari, Savoldi, Marino, Cavalli, Osmenaj.

Pro in gol con doppietta di Bunino e rete di Nepi, per il Verbania Ferrari.

Intanto la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi del primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C e il rinvio della prima giornata di andata che sarà quindi disputata domenica 4 settembre anziché domenica 28 agosto.