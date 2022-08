Due prime squadre per il Cavaglià: una maschile e una femminile

Prima squadra maschile in Terza Categoria, prima squadra femminile in Eccellenza, vari gruppi giovanili. Il Cavaglià cresce in modo esponenziale e torna a fare anche attività di prima squadra. Ad annunciarlo è il presidente Bartolomeo De Rosa.

"Abbiamo intenzione di iscrivere ai rispettivi campionati due prime squadre, una maschile e una femminile. In campo maschile ci iscriveremo alla Terza Categoria, seguita da Maurizio Crovella, con un gruppo di oltre venti ragazzi fra 19 e 22 anni e quattro o cinque giocatori d’esperienza. In campo femminile vogliamo costruire la squadra per l’Eccellenza: ci sono ragazze in arrivo da Vercelli, Biella e Ivrea, siamo già a 12 più cinque che arrivano dal calcio a cinque e probabilmente altre dai dintorni. Invito tutte le calciatrici che vogliano aderire al nostro progetto a contattarci" (le iscrizioni per la prima squadra di calcio femminile sono aperte; le interessate possono contattare il 375-6958806.).

Infine le giovanili: "Avremo una squadra di classe 2009 molto forte, una di 2010 molto numerosa e attrezzata, e poi i gruppi dal 2011 al 2015, oltre ai piccolini del 2016 e 2017 che sono già 18. In tutto, fra giovani e grandi, abbiamo circa 220 tesserati e la società ha in gestione i campi di Cavaglià e Viverone. Stiamo crescendo con le nostre forze e vogliamo continuare a farlo, con spirito giovane e innovativo".