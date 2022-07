Il Cigliano Calcio si presenta ai tifosi.

Nella serata di ieri, lunedì 11 luglio, il sodalizio ciglianese è sceso in piazza tra luci e bandiere giallorosse. Il presidente Giorgio Testore ha dato il benvenuto al nuovo allenatore Mario Gaudino, al nuovo responsabile del settore giovanile Mario Meneghini ed ai giocatori Federico Comotto (ex Alicese in Eccellenza), Sebastiano Comotto, Lo Schirico e Scuto. Presente il delegato vercellese della Figc Gianni Baldin.

Una menzione speciale per il team femminile, le ragazze allenate da Silvia Regis si sono imposte nel campionato Uisp ed ora probabilmente affronteranno il campionato Figc. Ottima risposta anche dalle giovanili che, negli open day, hanno fatto registrare una foltissima presenza di ragazzi.