Tonello quarto ai Mondiali di Pinzolo

Quarto posto mondiale nella categoria M2 e undicesimo assoluto per il ciglianese Alessandro Tonello al Mondiale Master disputato in Trentino a Pinzolo sabato scorso. Il classe 1985 in forza alla Lissone Mtb ha sfoderato una grande prestazione che purtroppo non è bastata a conquistare una medaglia. La Dolomitica Brenta Bike ha ospitato il Campionato Mondiale Master Marathon di mountain bike.

Partiti dalla pineta di Pinzolo gli atleti si sono diretti a Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio per poi salire al lago Montagnoli, al monte Spinale, fino al rifugio Graffer, per poi scendere e affrontare delle salite tra Patascoss, i masi di Valagola e infine giungere al traguardo in pineta a Pinzolo dopo 67 chilometri e 2.400 metri di dislivello.

Tonello commenta così la sua gara: "Sono contento di quanto ho fatto, perché ho dato il massimo, andando molto forte, ma sono deluso dal quarto posto, ai piedi del podio. Comunque ho fatto una gran gara, non ho rimpianti, ho dato tutto dall’inizio alla fine, cercando di andare su bene e recuperando in discesa. La gamba era al top, ma non è bastata. E’ stata una gara veramente bella e ricca di atleti forti, arrivare undicesimo assoluto al Mondiale è un grande risultato. Erano presenti atleti di 35 Paesi, c’era il top mondiale, quindi non posso recriminare sulla mia prestazione, sono andato più forte del previsto. Vista la lista dei partenti, speravo di stare nei trenta, sono arrivato undicesimo. L’atmosfera era spettacolare, i primi cinque assoluti sono tutti ex professionisti, gente che poteva dire la sua in gare come il Tour de France. Archivio questa bella gara e ora penso al Sestriere dove il 2 luglio cercherò di togliermi delle belle soddisfazioni: sarà una gara durissima tutta sopra i 2.000 metri, la gamba è molto buona, chissà che non esca un gran risultato per continuare alla grande questa stagione in cui ad ora sto facendo molto bene. Sabato darò il massimo, come sempre, per portare a casa qualcosa d’importante".