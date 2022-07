Team Frogs, stagione di grandi soddisfazioni

Attività intensa e parecchie soddisfazioni in questi mesi per gli atleti del Team Frogs Bike. A tracciare il punto della situazione è il presidente Gianluca Coia.

"I nostri Allievi del primo anno Rebecca Coia e Roberto Giolo, che ora purtroppo è fermo per un problema fisico, e gli Allievi secondo anno Lorenzo Crova, Federico Bordonaro e Fabio Florens Anco a marzo hanno iniziato con gli internazionali a Campo Chiesa, per poi iniziare l'Xc Piemonte Cup portando a casa ottimi risultati nelle prime tappe. Rebecca Coia ha partecipato alla Capoliveti Legend per i giovani all'isola d’Elba nel periodo di Pasqua. Nella categoria dei Giovanissimi abbiamo nuovi arrivi".

Il presidente aggiunge: "Nel G6 maschile Andrea Curletti e Mattia De Chirico stanno ottenendo ottimi risultati ottimi risultati, così come tra le femmine G6 Valentina Flores Anco e G5 con Sofia D’Andrea. Bravi i maschi del G5 Edoardo Pucciarelli e Sebastian Spanò, nei G1 Manuel Assante e Alessandro Pucciarelli, nei G2 Federico Chiavaro e nei G3 Nicolò Campanella e Fernando Spanò, nei G4 Matteo Coia e Alessandro Marcionetti. Tra i più piccoli nei Pg Riccardo Casalone e Gabriele Assante e Margherita Clerici si distinguono in ogni gara che corrono".

"Il 12 giugno a Madonna delle Vigne di Trino abbiamo organizzato il secondo memorial Gambino con circa 200 bambini iscritti e il 4 settembre organizzeremo la nona tappa dell’Xc Piemonte Cup a Cantavenna, e Rebecca Coia il 17 luglio correrà per il titolo Italiano a Bielmonte".