Record personale per Andrea Reale al meeting di Olgiate Olona dove hanno gareggiato diversi ragazzi dell’Atletica Vercelli 1978. Reale nei 1.500 metri ha fatto segnare il tempo di 4 minuti 24 secondi e 86 centesimi. In gara sui 100 metri Emanuele Bellanova che ha chiuso in 11 secondi 64 centesimi, Simone Calciati in 12 secondi 08, Michele Manna in 14 secondi netti. Sui 400 metri ha corso invece Davide Dragotta in 51 secondi 38 centesimi. Ha gareggiato nei 110 ostacoli Andrea Carioti che ha corso in 16 secondi 25 centesimi.

Bellanova invece si è cimentato anche nel lancio del disco dove ha ottenuto la misura di 30,88 metri. Nel salto triplo Gabriele Russo è arrivato a 12,32 metri, mentre nel lungo Federico Brustio ha saltato 6,06 metri e Alessandro Pezzolla nel martello ha lanciato a 41,67 metri. In gara anche Valentina Vicari, in prestito alla Stronese, che ha corso i 100 metri in 13 secondi 05. Passando al podismo, al “Gir d’la Tur” a Torrazza Piemonte vittoria per Matteo Riva.