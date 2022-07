Amatori: arrivano Bernabè e il preparatore D'Aquino

Ufficializzati gli arrivi all’Hockey Amatori Vercelli del giocatore Riccardo Bernabè, classe 1996, nell’ultima stagione in forza all’Agrate Brianza (12 reti tra campionato di serie B e Coppa Italia) e del nuovo preparatore atletico Gigi D’Aquino, già nel mondo dell’hockey pista con l’Engas Vercelli, con l’Azzurra Novara (la scorsa stagione, in serie A2) e proprio con l’Amatori Vercelli nell’ultima stagione giocata in serie A1 dalla società gialloverde.

Era già stato ufficializzato l’arrivo del portiere Fabio Errico, classe 1997, nella scorsa stagione in forza al Correggio, in A1 (30 presenze). La preparazione della squadra inizierà ai primi di settembre. Nelle prossime settimane ci sarà una nuova riunione del Comitato Festeggiamenti 60 anni di Hockey Amatori. Non appena saranno ufficiali le prime iniziative sarà mia premura farvene avere notizia.