Adesso è ufficiale: Massimo Paci è il nuovo allenatore della Pro

Ieri in serata la svolta, questa mattina l'ufficialità. Massimo Paci è il nuovo allenatore della Pro Vercelli: a confermarlo è lo stesso club di via Massaua con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Massimo Paci, che si è legato alla Pro con un contratto annuale valido fino al 30 giugno 2023. Classe 1978, nativo di Fermo, diciotto stagioni da calciatore professionista alle spalle per circa 400 presenze totalizzate, quasi la metà delle quali vissute in Serie A con le maglie di Juventus, Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena, Paci ha iniziato il suo percorso da allenatore con un biennio vincente nel campionato marchigiano di Eccellenza, con conseguenti promozioni ottenute sia con la Civitanovese che con il Montegiorgio. In seguito ha allenato a Forlì in Serie D, facendo registrare la miglior difesa del girone e nella stagione 2020-2021 a Teramo in C, portando la squadra alla qualificazione ai playoff. Mister Paci vanta inoltre una breve esperienza in serie B, maturata all’inizio della scorsa stagione a Pordenone. BENVENUTO MISTER!"

Paci ha battuto la concorrenza di Federico Coppitteli, ex allenatore del Torino Primavera.