Sabato 2 e domenica 3 luglio l'open day della Virtus Vercelli

Si terrà sabato 2 e domenica 3 luglio l’open day giallonero della Virtus Vercelli in via Baratto 1. L’appuntamento è dalle 16,30 alle 18,30 e per informazioni è possibile contattare il segretario Giovanni Galletto al 339-6349664 o la sede al 320-7284270.

L’open day riguarda le seguenti categorie: Allievi Under 17 classe 2006, Allievi Under 16 classe 2007, Giovanissimi Under 15 classe 2008, Giovanissimi Under 14 classe 2009, Esordienti 2010 e 2011, Pulcini 2012 e 2013, la scuola calcio dal 2014 al 2017.