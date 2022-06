Lg Trino: stage formativo gratuito per gli Under 16

Quattro appuntamenti per lo stage formativo gratuito per l’Under 16 per le annate 2007 e 2008 alla Lg Trino .

Si parte sabato 2 luglio dalle 10 alle 12 per proseguire mercoledì 6 luglio dalle 18,30 alle 20, sabato 9 luglio dalle 10 alle 12 e mercoledì 13 luglio dalle 18,30 alle 20.

Alla Lg Trino intanto Angeloro ha tenuto il primo incontro degli allenatori del settore giovanile ed è stata l’occasione per presentare il nuovo allenatore in seconda dell’Under 16 Antonio Urbas che dopo oltre dieci anni lascia il settore giovanile dell’Alicese, prima, e Alicese Orizzonti in seguito.