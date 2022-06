Cycling Marathon : sei ore di ciclismo e solidarietà

Sabato 2 luglio la prima 6H Cycling Marathon firmata Gran Trofeo Eventi Sportivi.

Sei ore di ciclismo e di solidarietà al circuito internazionale di Ottobiano (PV), in collaborazione con Fondazione Veronesi. L’evento è infatti collegato alla raccolta fondi 6 ore per il futuro, perché 6 ore possono anche cambiare il futuro delle persone, sostenendo la ricerca oncologica. Partenza alle ore 18 fino a mezzanotte una sfida contro il tempo, contro gli altri o con se stessi. Alla gara si potrà partecipare da soli, in coppia e in quartetto. Silvia Grua (in foto) dopo il suo Everesting del 2021 correrà sostenendo la ricerca della Fondazione Umberto Veronesi con un team tutto femminile. Info e iscrizioni sulla piattaforma https://www.endu.net/it/events/monferrato-cycling-marathon-6-h/ per sostenere la ricerca https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/6-ore-per-il-futuro/