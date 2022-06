Ufficiale: il Borgovercelli cede il titolo alla Pro Novara

La Pro Novara giocherà in Promozione al posto del Borgovercelli. E’ tutto vero e così si chiude definitivamente una pagina di storia del calcio provinciale vercellese con la scomparsa del Borgovercelli.

Il presidente Franco Sirianni conferma l’accordo con la Pro Novara e il relativo passaggio della categoria e di tutti i tesserati del Borgovercelli alla società novarese del presidente Paolo Pugliese. La Pro Novara è reduce dalla stagione nel girone B di Seconda Categoria dove è giunta seconda per un soffio ma poi ha vinto il suo play off salendo in Prima Categoria, che non disputerà, saltando direttamente in Promozione al posto del Borgovercelli. Pugliese e Sirianni hanno firmato l’accordo con cui la Pro Novara acquisisce matricola e tesserati della società borghina. Da vedere come la società novarese vorrà operare ora sui giovani del Borgovercelli.

Alla Pro Novara gioca una vecchia conoscenza del calcio vercellese, Giordano Bisesi, 41 anni, fresco dei 350 gol in carriera, ex bomber delle giovanili della Pro Vercelli, ma poi bomber soprattutto del Trino del salì dall’Eccellenza alla Serie D ad inizio anni 2000 e poi giocò anche nel Borgopal. Bisesi potrebbe rimanere alla Pro Novara anche in Promozione, con un ruolo simile a quello di Zlatan Ibrahimovic al Milan, giocando meno, ma essendo soprattutto uomo spogliatoio e utile per entrare e far pesare la sua innata capacità tecnica e i suoi mirabolanti calci di punizione. Chissà che non gli tocchi giocare contro il suo Trino.