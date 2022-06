Romairone verso la Triestina, Scazzola con lui?

Giancarlo Romairone, con ogni probabilità, ripartirà dalla Triestina. L'ex direttore sportivo della Pro Vercelli, architetto della squadra che raggiunse la Serie B dopo 64 anni il 10 giugno 2012, dopo l'ultima esperienza a Bari, è pronto a ripartire dagli alabardati.

I contatti con la nuova dirigenza sembrano ben avviati e la firma vicina. Ancora da capire con quale ruolo entrerebbe Romairone in società se come direttore sportivo o come direttore generale, anche se nella sua carriera ha sempre svolto il compito di ds. La Triestina è anche alla ricerca di un nuovo allenatore e proprio per l'imminente arrivo di Romairone è stato accostato alla panchina biancorossa il nome di Cristiano Scazzola, in rotta con il Piacenza.