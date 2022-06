Il Crescentino Under 16 terzo alle finali nazionali di Rimini

Si chiude nel migliore dei modi la stagione agonistica del Volley Crescentino. Nel weekend del 25/26 giugno, le ragazze dell'Under 16 guidate dal coach Ader Falqui e dal secondo Michael Falqui hanno partecipato alle finali nazionali di Rimini aggiudicandosi un ottimo terzo posto.

"Un weekend all'insegna dello sport, ma anche del divertimento. Un'esperienza che ha inoltre contribuito a fortificare un gruppo già molto coeso", dice la dirigenza

Nelle ultime due settimane di giugno si è svolto, nella palestra delle scuole medie, il camp estivo organizzato dalla società per i più piccoli, dal mini volley all'Under 14. "Riscontri positivi anche per quest'iniziativa fortemente voluta dal presidente Sandra Valentini e ben gestita dagli animatori Carlotta Scalvenzo, Sara Azzoni, Sara Molachino e Remo Iannaccone – commenta Maurizio Azzoni - Ora un po’ di riposo e poi di nuovo al lavoro per pianificare la prossima stagione".