Federica Isola convocata per i Mondiali a squadre a Il Cairo

Dopo aver rappresentato l’Italia agli Europei, Federica Isola è pronta a partire per i Mondiali. I ct azzurri hanno infatti ufficializzato le convocazioni e la spadista vercellese, cresciuta nella Pro Vercelli, tesserata per l’Aeronautica Militare, è tra le quattro titolari che disputeranno tanto la gara individuale quanto quella a squadre di spada femminile. A guidare la squadra Azzurra di spada, il ct Dario Chiadò.

Proprio agli Europei disputati ad Antalya, Federica Isola e le sue compagne Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre e tenteranno di ripetersi e superarsi nella rassegna iridiata che si terrà a Il Cairo dal 15 al 23 luglio. Federica Isola viene da una stagione in cui ha conquistato due titoli italiani (quello Under 23 e il suo secondo titolo di campionessa nazionale assoluta) e il suo secondo podio individuale in Coppa del Mondo assoluta, arrivando terza nella gara di Tallinn.

Da numero 10 del ranking Fie, Federica Isola salterà i gironi e le prime fasi del tabellone a eliminazione diretta, essendo ammessa di diritto al tabellone delle 64 della gara individuale che si disputerà il 18 luglio. Quindi tornerà in pedana due giorni dopo per la prima parte della gara a squadre. La seconda parte, dai quarti di finale fino all’ultimo atto, si disputerà il 21 luglio.