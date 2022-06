A Massimo Stesina il Players Challenge Trophy

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del Trofeo Birra Dab (18 buche Stableford, 3 categorie). La splendida giornata ha visto tutti gli ottanta partecipanti gratificati con birre omaggio a fine a gara e durante il rinfresco una degustazione con le ultime novità del Gruppo Radeberger. La era valida anche come match interclub di andata con il Gc Gressoney, dove si sono imposti i padroni di casa guidati dal Presidente Schellino con il punteggio di 200 a 181 (ritorno in Valle d’Aosta domenica 7 agosto).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià punti 36, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39, 2° Netto Massimo Stesina Cavaglià 38, 3° Netto Paolo Maza Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 42, 2° Netto Davide Baroni Cavaglià 40, 3° Netto Pierfranco Cena Gressoney 40. 3a categoria: 1° Netto Mauro Borca Cavaglià 39, 2° Netto Marco Campagnoli Gressoney 38, 3° Netto Antonella Perona Cavaglià 38. 1° Ladies Monica Corallino Cavaglià 40. 1° Seniores Gabriele Rizzi Cavaglià 39.



Stesina nel Players Challenge Trophy

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie) con gadgets per tutti e lingottini d’argento per i migliori.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 32, 1° Netto Jacopo Menciotti Terni 37, 2° Netto Paolo Protti Cavaglià 31. 2a categoria: 1° Netto Lorenzo Vada Crema 44

2° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 41. 3a categoria: 1° Netto Claudio Giuristi Arona 43,

2° Netto Andrea Rebosio Arona 41. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 34. 1° Seniores Roberto Lanza Cavaglià 41. Nearest to the pin buca 6 Lucia Vellata m. 3,89. Driving contest

buca 5: Lucia Vellata e Paolo Protti.



Programma weekend a Cavaglià tra Apericup e Memorial Livio Tonello

Al Golf Club Cavaglià giovedì riparte l'Apericup, appuntamento infrasettimanale che proseguirà poi nel mese di luglio abbinato a cene tematiche nella veranda del nostro Ristorante La Prateria Bar & Grill. Per la prima tappa il protagonista sarà il Cous Cous. La gara si disputerà su 9 buche (Stableford - categoria unica) e partenze tra le ore 17/18. Alle ore 20 circa aperitivo e premiazione, a seguire cena (aperta a tutti). Iscrizioni gara + cena: soci 35€, esterni 45€, solo cena 25€.

Sabato si svolgerà la prima edizione del Memorial Livio Tonello (18 buche, Stableford, 3 categorie - Iscrizioni: soci 25€, esterni 75€, soci Cral 60€), evento benefico organizzato dal Cral. Prevista anche una gara di putting green. A fine giornata dopo la premiazione seguirà rinfresco con pasta per tutti i partecipanti. Domenica farà tappa il circuito la tappa del circuito Green Pass Golf Card Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie - Iscrizioni: soci 20€, esterni 70€, soci Green Pass 55€).

Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .