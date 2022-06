Tonello è ambizioso: "Vado al Mondiale per vincere"

Primo posto nella categoria Amatori e undicesimo assoluto per Alessandro Tonello alla gara di Limone Piemonte di sabato scorso. Il classe 1985 ciglianese in forza alla Lissone Mtb si conferma sempre ai vertici, come in tutte le gare stagionali finora disputate.

"Alla gara sulla via del sale a Limone Piemonte ho disputato una corsa con intelligenza, l’ho gestita e portata a casa d’esperienza. Ho forzato subito sulla prima salita per poter poi gestirmi la parte centrale della gara quando si andava sopra quota 2.000 metri e dove ho affrontato un po’ di crisi, facendomi rosicchiare parte del vantaggio che avevo acquisito, ma dopo il Tenda ho recuperato il vantaggio perso. E’ stata in sostanza una gara di gestione da parte mia, una gara da salita in cui andare regolari senza fare fuori giri, su del mio passo. Una gara dura che mi piace molto anche se la soffro sempre. Siamo partiti con questa salita di 8 chilometri, poi una parte di discesa nel bosco per poi risalire per 15 chilometri fin verso quota 2.300 metri e in quel frangente l’ho gestita bene di testa. Sono contento di quanto ho fatto".

Ed ora il Mondiale in programma sabato 25 giugno a Pinzolo, in Trentino: "Vedremo domani come andrà, sarà una gara da gestire in maniera diversa rispetto a quella di Limone Piemonte, il livello del Mondiale è molto alto, bisogna essere forti di testa. Troveremo l’altura, tanta salita lunga. Quindi dovrò cercare di gestirmi e non andare fuori giri se qualcuno vorrà imporre subito ritmi molto elevati. La gara del Mondiale è lunga, chi va via subito non è detto che non paghi dazio più avanti. Sarà una gara di circa 72 chilometri per circa 3.000 metri di dislivello. Vado a Pinzolo per vincere, parto sempre con questa idea, e poi il Mondiale è una gara particolare, una corsa secca che può riservare sorprese a tutti e può capitare di tutto. Me la posso giocare, ma sarei contento di salire sul podio, poi capiremo in quale posizione. Punto ai primi tre posti, sereno e tranquillo".