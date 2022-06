Rices, gran festa di fine stagione

Gran festa del basket per i Vercelli Rices. Domenica 12 giugno presso il playground dell'Isola i giocatori biancoverdi, dall'Under 13 all'Under 19, coordinati dai trainer delle giovanili, si sono ritrovati per il classico "arrivederci" alla prossima stagione.

Insieme al presidente Francesco Rey, erano presenti gli allenatori della formazione di C Silver Antonio Galdi e Massimo Acquadro, ed i dirigenti Carlo Ricci, Andrea Mastria e Marta Busca. Sono intervenuti Mimmo Sabatino, assessore allo sport del Comune di Vercelli e Laura Musazzo, delegata del Coni di Vercelli. La giornata si è sviluppata con una serie di tornei (con alcuni genitori che sono scesi in campo), conclusi con la gara delle schiacciate. E' seguita la premiazione di tutti i partecipanti, tra cui i ragazzi dei Basket Bugs. Alla manifestazione hanno collaborato gli sponsor dei Rices con una serie di stand, mentre il dirigente Enrico Maccapani in veste di dj ha colorato di musica l'evento. Kermesse riuscitissima che pone i Rices tra le più importanti realtà dello sport vercellese.