Entro settimana prossima il nome del nuovo mister

Si sta per sciogliere il nodo allenatore in casa Pro Vercelli. Se per quanto riguarda i nomi del successore di Lerda non trapela niente da via Massaua e le poche voci che rimbalzano di alcuni nomi accostati alla panchina dei leoni non trovano riscontro, c'è però una deadline entro la quale la società non vorrebbe andare. "Per settimana prossima abbiamo intenzione di decidere chi sarà il nuovo allenatore" commenta il direttore sportivo Alex Casella.

Questo significa che le valutazioni che sono state fatte nelle scorse settimane stanno portando ad una scelta. Quello che sembra ormai scontato, e come ripetiamo da diverse settimane, è che il prossimo tecnico non sarà un ex. Niente Modesto, Scazzola, Braghin, per intenderci che nelle scorse settimane erano stati accostati ai bianchi, più dal volere popolare che da reali trattative. Sarà quindi un nome nuovo, un allenatore abituato a lavorare con i giovani, che potrebbe essere anche alle prime esperienze in prima squadra