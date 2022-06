Muraro secondo al campionato italiano giornalisti

Proseguono i successi del Velo Club Vercelli. Nel fine settimana appena trascorso Massimo Forlani ha aperto le danze portando a casa un 2° posto di categoria, 17° assoluto, nella cicloscalata Pralungo-Sant’Eurosia, organizzata dal Pedale Cossatese e valida come prova dell’Alpi Quota 1000.

Massimiliano Muraro a Pontecchio Polesine (Rovigo), sapeva che non sarebbe stato facile difendere il titolo di campione italiano giornalisti, un impresa resa ancora più ostica dal clima infuocato torrido e afoso ma Muraro nella prova in linea su un circuito di otto giri è riuscito ad conquistare l’argento.

Nella quarta tappa del circuito Alpi Challenge una ventina gli atleti in gara a Quarona, una prova caratterizzata per la prima volta da 2 tratti cronometrati, le salite di Quarona-Ferruta e Borgosesia-Ferruta. Successo per il team nella classifica squadre, e diversi risultati individuali: 1° posto di categoria per Silvia Coda tra le donne 3; 2° posto di categoria per: Franco Zacchi (SGB) e Mattia Sanzone tra i giovani (primo podio per lui); 5° posto di categoria per Bussa (G1) e Greco (SGA).

Francesco Tambone invece era impegnato a Mondovì nella Granfondo Giro delle Valli Monregalesi, valida come quarta prova del campionato Coppa Piemonte Drali; sul percorso lungo da 150 km e 2800 metri lo specialista delle lunghe distanze del Velo ha concluso 49° assoluto con un 7° posto di categoria.