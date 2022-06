A Gaeta, Malinverni, Protti e Magnani il Golg Samba

Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito con finale nazionale Go Fox On Tour (18 buche Stableford, 3 categorie). In premio ai migliori degli orologi in edizione limitata griffati Go Fox.

Premiati. . 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià 33, 1° Netto Emanuela Noseda Terre Consoli 40, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 39. 2a categoria: 1° Netto Diego Platini Cavaglià 42, 2° Netto Libero Tubino Royal Park Roveri 39. 3a categoria: 1° Netto Giuseppe Liguoro Lazzate 44, 2° Netto Franco Stradiotto Cavaglià 42. 1° Ladies Prisca Rolando Cavaglià 38. 1° Seniores Giuseppe Melone Des Iles Borromees 42



“Golf Samba Dedicato a Frank”

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato l'atteso “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal) appuntamento molto sentito in memoria di Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso tre anni orsono. La gara è stata vinta dalla squadra di casa composta da Giuseppe Gaeta, Silvia Malinverni, Paolo Protti e Giancarlo Magnani che hanno realizzato con 58 (-10) il miglior score lordo. Nel netto hanno prevalso Gianni Verna, Mario Colli, Alessandro Comero e Stefano Montipò con 46 (-22) seguiti da Diego Platini, Enrica Aprile, Patrizio Ubezio e Maria Josè Delfino con 46.



Programma weekend tra Players e Birra Dab

Questo weekend siamo attesi da due interessanti gare singole.

Sabato si giocherà la tappa del circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci 20€, esterni 70€, a fine gara premiazione e rinfresco). Premi in lingottini d’argento per 1° e 2° netto, 1° lordo, 1° Lady e 1° Senior, previsti nearest to the pin e driving contest e gadget per tutti i partecipanti.

Domenica c'è in programma il Trofeo Birra Dab (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci Cavaglià e Gressoney 20€, esterni 70€) valido anche come match interclub di andata con il Gc Gressoney. Birra omaggio a tutti i partecipanti e a fine gara e dopo la premiazione rinfresco con degustazione birre.