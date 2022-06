La Francia è troppo forte: Isola e compagne si accontentano dell'argento

Niente oro per Federica Isole e compagna all'Europeo a squadre di Antalya. Dopo il grande cammino, il Dream Team, composto anche da Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, si è dovuto arrendere nell'atto finale contro la fortissima Francia che ha meritato ampiamente la vittoria finale. Le transalpine (formate dal trio Mallo-Rembi-Candassamy) sono rimaste in testa per tutto l'incontro, allungando ampiamente verso metà gara e concludendo sul punteggio di 30-43.

La medaglia d'argento è comunque un grande risultato per Chicca che torna a salire sul podio dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e il terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo in Estonia. Ora pochi giorni di riposo e poi nuovamente in pedana per preparare i Mondiali previsti per luglio a Il Cairo.