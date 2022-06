Under 15, il sogno si interrompe in semifinale

Finisce qui il sogno dei Giovanissimi Under 15 della Pro Vercelli. La squadra di Leardi non è riuscita a ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno contro il Bari, uscendo sconfitti per 1 a 0 sul campo dei pugliesi.

Le bianche casacche pagano un primo tempo un po’ timido, dove i biancorossi hanno creato di più e trovato il vantaggio al venticinquesimo. Nella seconda frazione i piemontesi sono tornati in campo più determinati ma, nonostante le occasioni create, non sono riusciti a superare la difesa dei pugliesi.

L’eliminazione non cancella il buon lavoro fatto dalla squadra, arrivata ad un passo dalla finale, merito anche di un politica societaria che sta investendo molto sul settore giovanile e che ha raccolto un risultato storico in questa stagione, portando Under 17, Under 16 e Under 15 ai play off nazionali.