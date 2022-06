Letizia Tiso trionfa nella staffetta 4x400

La trinese Letizia Tiso si è laureata campionessa italiana Promesse con la staffetta 4x400 metri della Bracco Milano ai Campionati Italiani di categoria disputati a Firenze.

Tiso, con Alessandra Iezzi, Elena Ubezio e Alessandra Bonora, hanno portato la Bracco alla vittoria col tempo di 3 minuti 44 secondi 64 centesimi. Sempre a Firenze ottimo terzo posto e medaglia di bronzo per il santhiatese Davide Favro (Atletica Canavesana) che nel lungo ha saltato 7,12 metri.

Al trofeo “Mario Ansaloni” a Modena nel martello vittoria per Lucia Prinetti (Assindustria Padova) con 60,41 metri, mentre Lorenzo Puliserti (La Fratellanza Modena 1874) ha chiuso terzo nel martello con 54,85 metri e quarto nel peso con 13,71 metri.

Al 22° meeting “Walter Merlo” di Cuneo vittoria nel martello per Marco Lingua (Marco Lingua 4Ever) con 74,17 metri, nel giavellotto seconda Emanuela Furesi (Bracco) con 37,27 metri.

Alla “Stra Ciriè” per l’Atletica Santhià quarto posto per Vezio Bozza e sesto per Emanuele Ladetto.